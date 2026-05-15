Mercato Inter la festa Scudetto e l’ultimo saluto di diversi giocatori nerazzurri | ecco quali lasceranno a fine stagione

L’Inter si appresta a vivere l’ultima partita della stagione, con la squadra che si prepara alla cerimonia in Duomo dopo aver vinto due trofei. Nel frattempo, alcuni giocatori nerazzurri hanno annunciato che lasceranno il club al termine di questa annata. La notizia ha suscitato scompiglio tra i tifosi e il mondo del calcio, mentre gli addii ufficiali sono già stati comunicati da alcuni protagonisti della rosa. La fine del ciclo per alcuni di loro segna un nuovo capitolo per la squadra.

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