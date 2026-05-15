Mercato Inter la festa Scudetto e l’ultimo saluto di diversi giocatori nerazzurri | ecco quali lasceranno a fine stagione
L’Inter si appresta a vivere l’ultima partita della stagione, con la squadra che si prepara alla cerimonia in Duomo dopo aver vinto due trofei. Nel frattempo, alcuni giocatori nerazzurri hanno annunciato che lasceranno il club al termine di questa annata. La notizia ha suscitato scompiglio tra i tifosi e il mondo del calcio, mentre gli addii ufficiali sono già stati comunicati da alcuni protagonisti della rosa. La fine del ciclo per alcuni di loro segna un nuovo capitolo per la squadra.
di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri si preparano alla parata in Duomo con due trofei, mentre Andrea Paventi annuncia la fine dell’avventura per diversi protagonisti. L’Inter si appresta a vivere una giornata di pura euforia in occasione della sfida casalinga contro il Verona. Sarà l’occasione ideale per il popolo nerazzurro di tributare il giusto omaggio a una squadra protagonista di una stagione straordinaria, culminata con la conquista di Scudetto e Coppa Italia. Dopo il fischio finale al Meazza, la festa si sposterà ufficialmente sulle strade di Milano: i due trofei sfileranno sul pullman scoperto fino a Piazza Duomo, in un abbraccio collettivo che segna il culmine del trionfale lavoro svolto da Cristian Chivu e dai suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, festa scudetto in Piazza Duomo a Milano
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