L’Inter si proietta al futuro | ecco i tre obiettivi di mercato nerazzurri per la prossima stagione

L'Inter sta pianificando le mosse per la prossima stagione, con il direttore sportivo e il responsabile degli acquisti impegnati in incontri e valutazioni di mercato. Tra i nomi sul tavolo ci sono alcuni attaccanti e centrocampisti indicati come priorità per rafforzare la rosa. La società ha già definito alcuni obiettivi specifici e sta monitorando diverse trattative in corso con altri club. La campagna di rafforzamento si concentra su tre profili principali da inserire nel roster in vista della nuova annata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui