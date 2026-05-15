L’Inter si proietta al futuro | ecco i tre obiettivi di mercato nerazzurri per la prossima stagione

Da internews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter sta pianificando le mosse per la prossima stagione, con il direttore sportivo e il responsabile degli acquisti impegnati in incontri e valutazioni di mercato. Tra i nomi sul tavolo ci sono alcuni attaccanti e centrocampisti indicati come priorità per rafforzare la rosa. La società ha già definito alcuni obiettivi specifici e sta monitorando diverse trattative in corso con altri club. La campagna di rafforzamento si concentra su tre profili principali da inserire nel roster in vista della nuova annata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Paolo Moramarco L’Inter si proietta al futuro: Chivu e la dirigenza a lavoro per il mercato della prossima stagione! Ecco i tre obiettivi princpali dei nerazzurri. Il futuro dell’ Inter inizia a prendere forma. Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, insieme alla dirigenza, sta ragionando sulla rosa della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, i colloqui tra tecnico e dirigenti saranno costanti, con l’obiettivo di garantire a Chivu maggiore voce in capitolo, soprattutto dopo il probabile doppio trionfo stagionale dei nerazzurri. Tre richieste per costruire l’Inter futura. Le priorità indicate da Chivu alla società sono tre: un difensore centrale, preferibilmente di piede mancino, un centrocampista in grado di garantire fisicità e resistenza durante tutta la gara, e un elemento offensivo di qualità e velocità. 🔗 Leggi su Internews24.com

l8217inter si proietta al futuro ecco i tre obiettivi di mercato nerazzurri per la prossima stagione
© Internews24.com - L’Inter si proietta al futuro: ecco i tre obiettivi di mercato nerazzurri per la prossima stagione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Full Speech, Bobi Wine at ONERO Institute, Washington DC to discuss political crackdowns in UG

Video Full Speech, Bobi Wine at ONERO Institute, Washington DC to discuss political crackdowns in UG

Sullo stesso argomento

Mercato Inter, per la prossima stagione c’è questo nome in cima alla lista nerazzurra: Chivu prepara la rivoluzione. Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri puntano sul nome di un Top della Serie A per il proprio centrocampo: ecco tutti i dettagli...

Mercato Juventus, tanti i bocciati di mister Spalletti per la prossima stagione. Ecco di chi si trattadi Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, tanti i bocciati di mister Luciano Spalletti in vista della prossima stagione.

l inter si proiettaVentola: L'Inter domina in Italia col 3-5-2, ha senso cambiare modulo?Anche ieri, l'Inter fresca di scudetto ha dimostrato di essere la squadra più forte della Serie A battendo agevolmente la Lazio nella finale della Coppa Italia. Una gara che Nicola Ventola definisce ' ... msn.com

l inter si proiettaLazio, Rambaudi pessimista? In finale si azzera tutto...Archiviata la partita contro la Cremonese, la testa del mondo Lazio si proietta al doppio impegno contro l'Inter. A tal riguardo, intervenendo ai microfoni di Radiosei, si è ... lalaziosiamonoi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web