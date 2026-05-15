L’Inter si proietta al futuro | ecco i tre obiettivi di mercato nerazzurri per la prossima stagione
L'Inter sta pianificando le mosse per la prossima stagione, con il direttore sportivo e il responsabile degli acquisti impegnati in incontri e valutazioni di mercato. Tra i nomi sul tavolo ci sono alcuni attaccanti e centrocampisti indicati come priorità per rafforzare la rosa. La società ha già definito alcuni obiettivi specifici e sta monitorando diverse trattative in corso con altri club. La campagna di rafforzamento si concentra su tre profili principali da inserire nel roster in vista della nuova annata.
di Paolo Moramarco L’Inter si proietta al futuro: Chivu e la dirigenza a lavoro per il mercato della prossima stagione! Ecco i tre obiettivi princpali dei nerazzurri. Il futuro dell’ Inter inizia a prendere forma. Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, insieme alla dirigenza, sta ragionando sulla rosa della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, i colloqui tra tecnico e dirigenti saranno costanti, con l’obiettivo di garantire a Chivu maggiore voce in capitolo, soprattutto dopo il probabile doppio trionfo stagionale dei nerazzurri. Tre richieste per costruire l’Inter futura. Le priorità indicate da Chivu alla società sono tre: un difensore centrale, preferibilmente di piede mancino, un centrocampista in grado di garantire fisicità e resistenza durante tutta la gara, e un elemento offensivo di qualità e velocità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Full Speech, Bobi Wine at ONERO Institute, Washington DC to discuss political crackdowns in UG
Sullo stesso argomento
Mercato Inter, per la prossima stagione c’è questo nome in cima alla lista nerazzurra: Chivu prepara la rivoluzione. Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri puntano sul nome di un Top della Serie A per il proprio centrocampo: ecco tutti i dettagli...
Mercato Juventus, tanti i bocciati di mister Spalletti per la prossima stagione. Ecco di chi si trattadi Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, tanti i bocciati di mister Luciano Spalletti in vista della prossima stagione.
Colpo Juve in Puglia in chiave Champions: la vittoria sul Lecce con gol di Vlahovic la proietta momentaneamente al terzo posto davanti al Milan chiamato oggi a riscattarsi a San Siro davanti all'Atalanta. Occhio anche a Parma-Roma e a Verona-Como. L'Inter facebook
Ventola: L'Inter domina in Italia col 3-5-2, ha senso cambiare modulo?Anche ieri, l'Inter fresca di scudetto ha dimostrato di essere la squadra più forte della Serie A battendo agevolmente la Lazio nella finale della Coppa Italia. Una gara che Nicola Ventola definisce ' ... msn.com
Come essere più allineati con se stessi e nelle relazioni? reddit
Lazio, Rambaudi pessimista? In finale si azzera tutto...Archiviata la partita contro la Cremonese, la testa del mondo Lazio si proietta al doppio impegno contro l'Inter. A tal riguardo, intervenendo ai microfoni di Radiosei, si è ... lalaziosiamonoi.it