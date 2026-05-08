Le Dimore dell' Anima in anteprima nazionale a Palazzo Fazio
Questo fine settimana si terrà a Palazzo Fazio un evento speciale dedicato alla presentazione di uno spettacolo teatrale. Nell'ambito della rassegna FaziOpenTheater, verrà mostrata in anteprima nazionale la nuova produzione di Antonio Iavazzo, intitolata “Le Dimore dell'Anima”. L'appuntamento rappresenta la prima volta in Italia in cui il pubblico potrà assistere a questa rappresentazione teatrale.
In questo fine settimana, nell'ambito della rassegna FaziOpenTheater, debutterà, in anteprima nazionale, il nuovo spettacolo di Antonio Iavazzo dal titolo “Le Dimore dell'Anima". Si tratta di un progetto multidimensionale.Al momento sono previste solo tre repliche: venerdì 8 maggio alle ore 20.🔗 Leggi su Casertanews.it
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Il FAZIOPENTHEATER TEATRO Presenta " Le Dimore dell' Anima" Anteprima assoluta Ideazione Regia di Antonio Iavazzo. Venerdì 8 Maggio ore 20.00 Sabato 9 maggio ore 20.00 Domenica 10 maggio ore 19.00 Palazzo Fazio Capua via Seminario 10. Qual - facebook.com facebook