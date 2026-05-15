Mentre Trump incontrava Xi Taiwan presentava una nuova nave da guerra hi-tech

Mentre il presidente degli Stati Uniti incontrava il leader cinese, le immagini di una nave da guerra all’avanguardia venivano diffuse dall’isola di Taiwan, dove la guardia costiera ha presentato ufficialmente una nuova imbarcazione dotata di tecnologie avanzate. L’evento si è svolto nel pieno di un colloquio tra le due grandi potenze, senza che gli avvenimenti si sovrapponessero direttamente. La presentazione della nave si è svolta in un contesto di crescente tensione nella regione, senza tuttavia coinvolgere dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità.

Taiwan è stato uno degli argomenti di cui hanno discusso Donald Trump e Xi Jinping, ma mentre era in corso il colloquio tra il tycoon statunitense e il leader cinese, proprio la guardia costiera di Taiwan era impegnata in un altro tipo di evento: la presentazione di una nuova nave hi-tech in. 🔗 Leggi su Today.it

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US President Trump signs Taiwan Assurance Implementation Act into lawTaiwan News

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