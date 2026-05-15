Mensa scolastica fino al 2026 | Bennardi | ‘Serve metodo e ascolto

La decisione di prorogare il servizio di mensa scolastica fino al 2026 ha suscitato alcune questioni sul metodo adottato e sulla comunicazione tra l’amministrazione comunale e le scuole. Restano aperti i dubbi su come verranno gestiti eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’introduzione di nuovi giorni di refezione. La mancanza di un confronto diretto tra le parti coinvolte ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla chiarezza delle decisioni prese.

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