Mensa scolastica fino al 2026 | Bennardi | ‘Serve metodo e ascolto

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione di prorogare il servizio di mensa scolastica fino al 2026 ha suscitato alcune questioni sul metodo adottato e sulla comunicazione tra l’amministrazione comunale e le scuole. Restano aperti i dubbi su come verranno gestiti eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’introduzione di nuovi giorni di refezione. La mancanza di un confronto diretto tra le parti coinvolte ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla chiarezza delle decisioni prese.

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? Domande chiave Come influirà la mancanza di dialogo tra Comune e scuole?. Chi coprirà i costi extra per i nuovi giorni di mensa?. Perché i dirigenti scolastici non sono stati consultati sulla decisione?. Quali rischi corre l'organizzazione familiare con questa proroga improvvisa?.? In Breve Proroga operativa fino al 5 giugno 2026 per le scuole materane di Matera.. Bennardi critica mancanza confronto con dirigenti, docenti e sindacati su gestione turni.. Servizio effettivo limitato a soli 3 giorni per festività del 2 giugno.. Necessità risorse bilancio comunale per coprire costi aggiuntivi personale scolastico.. L’amministrazione Nicoletti ha deciso di estendere il servizio mensa nelle scuole materane fino al 5 giugno 2026, una misura che tocca direttamente la gestione quotidiana di centinaia di famiglie del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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