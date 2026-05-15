Mensa scolastica fino al 2026 | Bennardi | ‘Serve metodo e ascolto
La decisione di prorogare il servizio di mensa scolastica fino al 2026 ha suscitato alcune questioni sul metodo adottato e sulla comunicazione tra l’amministrazione comunale e le scuole. Restano aperti i dubbi su come verranno gestiti eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’introduzione di nuovi giorni di refezione. La mancanza di un confronto diretto tra le parti coinvolte ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla chiarezza delle decisioni prese.
? Domande chiave Come influirà la mancanza di dialogo tra Comune e scuole?. Chi coprirà i costi extra per i nuovi giorni di mensa?. Perché i dirigenti scolastici non sono stati consultati sulla decisione?. Quali rischi corre l'organizzazione familiare con questa proroga improvvisa?.? In Breve Proroga operativa fino al 5 giugno 2026 per le scuole materane di Matera.. Bennardi critica mancanza confronto con dirigenti, docenti e sindacati su gestione turni.. Servizio effettivo limitato a soli 3 giorni per festività del 2 giugno.. Necessità risorse bilancio comunale per coprire costi aggiuntivi personale scolastico.. L’amministrazione Nicoletti ha deciso di estendere il servizio mensa nelle scuole materane fino al 5 giugno 2026, una misura che tocca direttamente la gestione quotidiana di centinaia di famiglie del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Matera, mensa scolastica confermata fino al 5 giugno: la decisione? Domande chiave Perché la data del 10 giugno è stata scartata dai dirigenti? Come influirà questa decisione sulla gestione domestica delle famiglie...
Contributi per la mensa scolastica 2025/2026: al via le domande per le famiglie delle scuole dell’infanziaPrevista dal dipartimento servizio alla persona-servizio pubblica istruzione l’erogazione di un contributo economico destinato alle famiglie dei...
Manduria, mensa scolastica prolungata fino al 19 giugno per la scuola dell’infanzia x.com
DOCENTI SCUOLE DI MATERA CONTESTANO SCELTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PROROGARE MENSA SCOLASTICA FINO AL 5 GIUGNO 2026 https://www.sassilive.it/cronaca/politica/docenti-scuole-di-matera-contestano-scelta-amministrazion facebook
La terza elementare continua a tornare a casa lamentandosi della mensa e del personale della ricreazione reddit
Mensa scolastica (PZ) prorogata fino al 5 giugno per l’anno scolastico 2025/2026A Potenza il servizio di refezione scolastica sarà garantito fino al 5 giugno 2026 dopo l’intesa tra Comune e istituti scolastici. trmtv.it
Porto San Giorgio, iscrizioni e rinnovi per il servizio di mensa scolasticaMENSA - L'iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione al servizio mensa scolastica attraverso il portale School.net raggiungibile sul sito istituzionale. C’è tempo fino al prossimo 4 giugno ... cronachefermane.it