A Matera, la mensa scolastica sarà garantita fino al 5 giugno, data confermata da un’ordinanza comunale. La decisione esclude la possibilità di prolungare il servizio fino al 10 giugno, come avevano ipotizzato alcuni dirigenti. Questa scelta potrebbe avere ripercussioni sulla gestione quotidiana delle famiglie materane, che dovranno trovare alternative per il pasto dei figli oltre quella data. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulle motivazioni che hanno portato a questa esclusione.

? Domande chiave Perché la data del 10 giugno è stata scartata dai dirigenti?. Come influirà questa decisione sulla gestione domestica delle famiglie materane?. Quali sono i numeri telefonici per ricevere assistenza sull'ufficio scuole?. Chi ha causato il compromesso tra Comune e istituti scolastici?.? In Breve Assessora Braia e Sindaco Nicoletti hanno concordato la proroga con i dirigenti scolastici.. Difficoltà logistiche dei dirigenti hanno impedito l'estensione del servizio fino al 10 giugno.. I genitori possono contattare l'ufficio scuole ai numeri 241340 e 241384.. La decisione bilancia i vincoli del bilancio comunale con le necessità delle famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, mensa scolastica confermata fino al 5 giugno: la decisione

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