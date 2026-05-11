Vandali alla Radura della Memoria | oltraggiato il murale dedicato alle vittime del Ponte Morandi

Nella notte, alcuni individui hanno imbrattato e danneggiato il murale dedicato alle vittime del crollo del Ponte Morandi, situato nella Radura della Memoria. L’area, creata per commemorare le persone che hanno perso la vita nell’incidente, si trova in una zona pubblica e accessibile a tutti. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

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