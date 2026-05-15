Sono 140 gli artisti che hanno partecipato al Mellone Art Prize dedicato al tema del volo. La competizione ha coinvolto diverse opere che esplorano questo soggetto, con opere presentate da artisti provenienti da varie regioni. La giuria ha selezionato le migliori creazioni, che saranno premiate il 18 maggio in un evento pubblico. La mostra con le opere finaliste sarà aperta al pubblico fino alla data delle premiazioni.

«Volare non è solo staccarsi da terra, ma abitare per un istante quello spazio sospeso in cui nasce lo sguardo dell’artista». The Art of Flight è il tema della terza edizione del Mellone Art Prize, il premio dedicato all’arte contemporanea promosso dalla Fondazione Villoresi Poggi in collaborazione con Independent Artists, con l’obiettivo di sostenere la ricerca artistica e favorire il dialogo tra linguaggi espressivi e temi della contemporaneità. Quest’anno il premio è ispirato alla figura dell’Ingegner Gianni Caproni di Taliedo, pioniere dell’aeronautica italiana, simbolo di un dialogo tra arte, ingegneria e visione, che ha orientato gli artisti a confrontarsi con il tema del volo come dimensione progettuale, immaginativa e simbolica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mellone Art Prize: 140 artisti in gara sul tema del volo, il 18 maggio le premiazioni

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