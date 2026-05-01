Primo Maggio a Roma | 50 artisti e il tema del lavoro dignitoso

Il Primo Maggio 2026 a Roma si svolge in piazza San Giovanni in Laterano, dove 50 artisti si esibiscono durante il concerto promosso da CGIL, CISL e UIL. La manifestazione ha come tema principale il lavoro dignitoso e include anche riflessioni sull’impatto dell’intelligenza artificiale. La giornata vede la partecipazione di diverse forze sindacali e artisti, con l’obiettivo di sensibilizzare su questi argomenti.

? Cosa sapere 50 artisti si esibiscono a Piazza San Giovanni in Laterano il 1 maggio 2026.. Il concerto CGIL CISL UIL promuove il tema del lavoro dignitoso e dell'intelligenza artificiale.. Piazza San Giovanni in Laterano ospita oggi, 1 maggio 2026, il tradizionale Concerto del Primo Maggio con un cast di circa 50 artisti pronti a trasformare la capitale in un palcoscenico generazionale dalle 13:00 fino a tarda notte. L’appuntamento romano, che dal 1990 vede la collaborazione tra CGIL, CISL e UIL, si apre nel primo pomeriggio sulle frequenze di RaiPlay con le esibizioni delle vincitrici del contest 1MNEXT 2026, ovvero Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primo Maggio a Roma: 50 artisti e il tema del lavoro dignitoso Notizie correlate Leggi anche: La Cgil per il Primo Maggio: "Il tema del lavoro dignitoso deve essere centrale per tutti" Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a ParmaContrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di CGIL,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio 2026; Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora. Primo Maggio 2026 Roma: tutto sul Concerto a Piazza San Giovanni e dove fare la spesa (lista dei supermercati aperti)Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi simbolo della musica dal vivo: ovvero il Concerto del Primo Maggio 2026. L’appuntamento è fissato per venerdì 1° maggio nella suggestiva cornice di Piazz ... tg.la7.it Concertone del 1° maggio a Roma, strade chiuse e orari dei mezzi di trasportoVenerdì 1° maggio 2026 dalle 15.00 in piazza San Giovanni a Roma si terrà il consueto concerto del Primo Maggio ... fanpage.it BUONGIORNO LINO BUONGIORNO E UN BUON PRIMO MAGGIO A TUTTO IL GRUPPO - facebook.com facebook Primo maggio, la dignità del lavoro resta una sfida x.com