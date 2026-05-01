L' arte forlivese spicca il volo a Milano | Luca Freschi sul podio del Mellone Art Prize 2026

Un artista di Forlì ha ottenuto il secondo posto alla terza edizione del Mellone Art Prize 2026 a Milano. Luca Freschi, nato nel 1982 e residente a Meldola, rappresenta un esempio di eccellenza dell’arte contemporanea proveniente dalla regione. La sua partecipazione ha portato una presenza significativa dalla Romagna in questa competizione artistica nazionale. La premiazione si è svolta recentemente nella capitale della moda e del design.