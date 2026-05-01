L' arte forlivese spicca il volo a Milano | Luca Freschi sul podio del Mellone Art Prize 2026
Un artista di Forlì ha ottenuto il secondo posto alla terza edizione del Mellone Art Prize 2026 a Milano. Luca Freschi, nato nel 1982 e residente a Meldola, rappresenta un esempio di eccellenza dell’arte contemporanea proveniente dalla regione. La sua partecipazione ha portato una presenza significativa dalla Romagna in questa competizione artistica nazionale. La premiazione si è svolta recentemente nella capitale della moda e del design.
C’è anche un pezzo di Romagna tra le eccellenze dell’arte contemporanea nazionale. Luca Freschi, artista forlivese classe 1982 che vive e lavora a Meldola, si è aggiudicato il secondo posto alla terza edizione del Mellone Art Prize 2026. Un traguardo di rilievo, considerando che la giuria ha.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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