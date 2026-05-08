Milano le gru devastano l’area protetta di Piazza D’Armi La denuncia dei comitati cittadini | Hanno distrutto tutto La protesta contro Invimit e il Comune

A Milano, le gru e le ruspe sono entrate nell’area protetta di Piazza D’Armi, causando danni significativi. Secondo i comitati cittadini, che hanno denunciato l’episodio, sono stati distrutti spazi verdi e strutture presenti nella zona, sotto gli occhi delle autorità locali. La protesta si rivolge contro Invimit e il Comune, accusati di aver autorizzato i lavori senza adeguati controlli. La situazione ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti e le associazioni coinvolte.

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“Sono entrati con le ruspe e hanno distrutto tutto”. Trattiene a stento la rabbia, Lucia Martelli, dell’Associazione le Giardiniere, mentre fa scorrere gli occhi sul deserto che la circonda all’interno del recinto della Piazza d’Armi, 424.000 metri quadri di bosco in piena città, stretti tra l’Ospedale militare di Baggio e la caserma Santa Barbara, affacciati su via delle Forze Armate. Colata di cemento su Piazza D’Armi. Un’oasi, sopravvissuta nei decenni all’urbanizzazione selvaggia, grazie all’appartenenza militare, sulla quale Invimit – la società incaricata di vendere il patrimonio immobiliare pubblico – e Comune di Milano, mirano a costruire case, negozi e impianti sportivi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Milano, le gru devastano l’area protetta di Piazza D’Armi. La denuncia dei comitati cittadini: “Hanno distrutto tutto”. La protesta contro Invimit e il Comune Notizie correlate Fiumicino, protesta dei comitati contro il porto crocieristico: sit-in davanti al ComuneFiumicino, 25 marzo 2026 – Il Comitato Tavoli del Porto e il Collettivo No Porto annunciano un sit-in pubblico che si terrà giovedì 26 marzo alle ore... Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaciDue elicotteri americani atterrano in un’area protetta in Sicilia, scatenando le proteste dei sindaci. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Milano, le gru devastano l'area protetta di Piazza D'Armi. Milano, le gru devastano l’area protetta di Piazza D’Armi. La denuncia dei comitati cittadini: Hanno distrutto tutto. La protesta contro Invimit e il ComunePer Invimit e Comune di Milano si tratta di una bonifica bellica, ma nell'area che è un parco naturale non è mai stato sparato un solo colpo ... lanotiziagiornale.it Milano, maranza devastano bancarella e inseguono venditore in chiesa | Oratorio in scacco anche a CaravaggioMilano, video violenza maranza; devastano bancarella e inseguono venditore in chiesa ai Navigli. A Caravaggio oratorio in scacco e prete aggredito Anche le chiese finiscono nel mirino dei maranza, con ... ilsussidiario.net