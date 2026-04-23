Spari di Pasqua uno dei Capaccio lascia il carcere e va ai domiciliari

Nella vicenda legata agli spari avvenuti la sera di Pasqua ad Atripalda, uno dei principali coinvolti lascia il carcere e viene posto agli arresti domiciliari. La decisione si è resa necessaria nel corso delle indagini in corso, che hanno portato a nuovi sviluppi sulla dinamica dell’episodio e sui soggetti coinvolti. La procura ha adottato questa misura restrittiva in attesa di ulteriori approfondimenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo sviluppo nell’inchiesta sugli spari avvenuti la sera di Pasqua ad Atripalda. Il giudice per le indagini preliminari Antonio Sicuranza ha disposto un alleggerimento della misura cautelare nei confronti di Pellegrino Capaccio, che lascia il carcere per essere trasferito agli arresti domiciliari. L’istanza è stata presentata dall’avvocato Alfonso Maria Chieffo, legale di entrambi gli indagati, che ha evidenziato le condizioni di salute del suo assistito, ritenute non compatibili con la detenzione in carcere. Dopo aver esaminato la documentazione prodotta, il GIP ha ritenuto fondate le motivazioni, concedendo una misura meno restrittiva.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spari di Pasqua, uno dei Capaccio lascia il carcere e va ai domiciliari Notizie correlate La banda dei bancomat. Ventenne lascia il carcere e va ai domiciliari: braccialetto elettronicoBanda dei bancomat, uno dei quattro arrestati (un quinto componente è ancora ricercato) ha ottenuto gli arresti domiciliari. Non fu lui a ordinare le bombe al bar: dopo oltre un anno “U Mamma” lascia il carcere e va ai domiciliariPRESICCEACQUARICA - Torna a casa Lucio Mancino, il 60enne di Presicce-Acquarica conosciuto come “U Mamma”. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spari di Pasqua ad Atripalda, i Capaccio parlano davanti al Gip; Faida e spari ad Atripalda: nuove accuse ai Capaccio; Spari ad Alvanite, notificata in carcere ordinanza bis per i Capaccio; Dal Libertà a Japigia, la polizia passa al setaccio Bari: arresti, armi e droga nei caseggiati abbandonati. Spari ad Alvanite, notificata in carcere ordinanza bis per i CapaccioATRIPALDA- Una misura cautelare bis notificata in carcere per tentato omicidio nei confronti di Pellegrino e Giuseppe Capaccio per uno dei due episodi avvenuti nella sera di Pasqua in Contrada Alvanit ... irpinianews.it Faida e spari ad Atripalda: nuove accuse ai CapaccioDoppia sparatoria a Contrada Alvanite la notte di Pasqua: arriva la seconda misura cautelare in carcere per padre e figlio, Pellegrino e Giuseppe Capaccio. Nei loro confronti la procura ... ilmattino.it Ancora spari a cielo aperto a Catania, stavolta nel quartiere San Giorgio. Un nuovo episodio che si aggiunge ai casi delle ultime settimane, dopo via della Concordia e il weekend di Pasqua a Misterbianco. Indagini i#indagini https://www.freepressonline.it/202 - facebook.com facebook