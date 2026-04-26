Liberazione tremila in piazza | Democrazia e diritti valori da coltivare ogni giorno

A Modena, in occasione del 25 aprile, si sono mobilitate circa tremila persone per celebrare la Liberazione. La manifestazione ha coinvolto cittadini che hanno sfilato nelle vie della città, portando in piazza temi legati a democrazia e diritti. L’evento ha ricordato la resistenza e la memoria storica di quegli anni, mantenendo vivo il senso di libertà e di valori fondamentali per la società.

A Modena la Liberazione si colora: memoria, resistenza e democrazia tornano vive per le strade della città, a ottantuno anni da quel 25 aprile. La giornata si è aperta alle 10 con la messa in Duomo, per poi proseguire con il corteo della banda cittadina ‘A. Ferri’, l’omaggio al Sacrario della Ghirlandina e i discorsi in piazza Grande del sindaco Massimo Mezzetti, del presidente Fiap Luca Aniasi e della filosofa Maura Gancitano. "Non celebriamo solo una data ma una scelta collettiva – le parole di Mezzetti – la scelta di un popolo che nel 1945 ha deciso di tornare libero e di costruire una nuova storia repubblicana. La libertà non è mai un dono: è sempre una conquista, e ogni conquista va custodita".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, tremila in piazza: "Democrazia e diritti, valori da coltivare ogni giorno" Notizie correlate Leggi anche: Festa del 25 aprile, Cgil Calabria: "Diritti, lavoro e democrazia da difendere ogni giorno" Festa della Liberazione, il prefetto: "Libertà, democrazia e legalità valori da preservare"BRINDISI – Si è svolta questa mattina, sabato 25 aprile, in piazza Santa Teresa a Brindisi, la cerimonia istituzionale dell'81° anniversario della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Liberazione, tremila in piazza: Democrazia e diritti, valori da coltivare ogni giorno; Video: In tremila in corteo a Mantova per la Festa della Liberazione; Cagliari in piazza per il 25 Aprile: Contro tutte le guerre; TRIESTE | IN TREMILA A SFILARE PER LE VIE DEL CENTRO: E’ LA FESTA DELLA LIBERAZIONE. Liberazione, tremila in piazza: Democrazia e diritti, valori da coltivare ogni giornoIl sindaco Mezzetti e l’europarlamentare Bonaccini: La Costituzione antifascista va difesa. Viaggio tra la gente: Grande partecipazione, presenza di tanti giovani segnale positivo . ilrestodelcarlino.it 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it 25 aprile, sempre. Perché la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo non è una semplice ricorrenza: è la memoria viva del patto fondativo della nostra Repubblica. È il coraggio di donne e uomini, molti giovanissimi, che seppero opporsi alla barbarie nazifascis - facebook.com facebook #DanielaFumarola alla manifestazione per la Festa della Liberazione: «Dobbiamo realizzare l’Unione dei popoli come siamo riusciti a costruire la Repubblica nel ‘45. Compattandoci nella difesa della democrazia liberale, del protagonismo della persona e del x.com