A Meldola si svolge la Marcia dell’Amicizia, un evento che coinvolge numerosi partecipanti che camminano insieme lungo un percorso cittadino. La manifestazione ha come obiettivo promuovere la pace e l’amicizia tra le persone, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla solidarietà tra le comunità. La marcia si svolge in modo pacifico e coinvolge cittadini di diverse età, uniti nell’intento di diffondere messaggi di concordia.

Prende corpo a Meldola la ‘Marcia dell’Amicizia. Se vuoi la pace coltiva l’amicizia’, in calendario domenica 3 maggio, promossa da Comunità cristiano Cattolica Meldolese, Comunità ortodossa romena Val Bidente e Comunità islamica con il patrocinio del Comune e la collaborazione di diverse realtà associative. Un appuntamento che ha già coinvolto nei giorni scorsi la scuola secondaria di primo grado ‘Dante Alighieri’ con il progetto educativo ‘Per una scuola promotrice di dialogo e pace’ con un incontro dedicato al dialogo interculturale e interreligioso di cui sono state referenti le docenti Tiziana Storelli e Monica Torri che precisano:...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meldola, tutti in marcia per la pace e l’amicizia

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