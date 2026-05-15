Un nuovo spazio dedicato alla tifoseria giallorossa ha preso forma, con un murale che ricorda simboli e tradizioni della squadra. Tra un megafono, un pallone e un caffè, l’area si presenta come un punto di incontro per gli appassionati. La realizzazione dell’installazione segue un evento pubblico che ha coinvolto i supporter locali. La scena si caratterizza per l’atmosfera informale e il richiamo alla cultura calcistica della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un nuovo angolo giallorosso, un murale che richiama alle tradizioni, ai colori della passione e a tanti piccoli particolari che sono proprio di chi vive lo stadio: il megafono, pallone con la grafica romantica e col profumo di cuoio che emerge nonostante si tratti di vernice, il caffè da stadio e la rivista di riferimento per tanti tifosi. Sono tanti piccoli segnali, ma opere d’arte allo stato puro, che servono a colorare la città nel vero senso della parola, ma soprattutto a far capire la dimensione di una passione che è infinita e che chiede di rimanere aggrappata a un calcio che è di un bel po’ di anni fa: quello che si consumava con pochi mezzi, un caffè, un megafono e una palla di cuoio che provava a scivolare su un terreno polveroso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Megafono, pallone e caffè: un angolo giallorosso che profuma di passione e tradizioni

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