Il Manifesto del caffè profuma di avanguardia

Il recente aumento dei prezzi del caffè deriva dall’aumento dei costi delle materie prime e delle spedizioni. Questa situazione influisce sui bar e sui clienti, che si trovano a pagare di più per la stessa bevanda. Molti esercenti hanno già iniziato a ridurre le porzioni o a modificare le miscele per contenere le spese. La diffusione di queste strategie sta cambiando il modo in cui si vive il rito quotidiano del caffè.

Tradizione vuole che al caffè venga riservato un suo tempo. È da sempre un momento che scandisce il ritmo delle giornate nel quotidiano, quasi sacro per l’italiano, ciascuno a modo suo. La ritualità tramandata del momento ha reso bere il caffè un gesto, un rito condiviso di cui ogni elemento è codificato: la lunghezza, la schiuma, la tazzina in cui gustarlo. Non aggiungere il cucchiaino di zucchero? Un’impresa scardinare il pregiudizio per cui l’acidità era prerogativa da eliminare, e trasformarla invece in caratteristica da riconoscere ed apprezzare. Abbiamo imparato a bere il caffè apprezzandone le sfaccettature, siamo riusciti a uscire dal cento per cento arabica come garanzia di qualità per conoscerne le caratteristiche che dipendono dalla differente origine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Nespresso lancia il progetto "Il gusto che ispira" per rivoluzionare il modo di apprezzare il caffè.

Il Caffè Letterario, da Arci Porco Rosso si presenta il "Manifesto italiano per la promozione della salute”Il Caffè Letterario dell’Arci Porco Rosso torna con il secondo appuntamento, questa volta dedicato al

