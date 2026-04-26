Benevento si colora di giallorosso la creatività al servizio di una passione

Benevento si tinge di giallorosso mentre la città si prepara alla prossima sfida di campionato. Le strade sono decorate con bandiere e striscioni, e i tifosi si radunano per mostrare il loro entusiasmo. La squadra ha concluso la stagione con una promozione che ha richiesto una lunga rincorsa, portando entusiasmo tra i residenti. La passione per il calcio si percepisce in ogni angolo della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua a colorarsi la città, ogni angolo profuma di Benevento e di una Serie B che è stata desiderata e riacciuffata alla fine di una lunga cavalcata. Tra i tanti angoli, spunta via Massimo D’Azeglio che, da oggi, ha un’oasi giallorossa, frutto della collaborazione di due imprenditrici. “Noi di creativeevent, di Marika Melisi, insieme a chiaradream cake di Chiara Verdile, abbiamo unito le nostre passioni per dare vita a un allestimento che raccontasse non solo una vittoria sportiva, ma anche l’orgoglio e l’entusiasmo di un’intera comunità. Tra composizioni di palloni studiate nei dettagli e una torta scenografica in pasta di zucchero realizzata con cura artigianale, abbiamo cercato di trasformare un momento speciale in un ricordo ancora più significativo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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