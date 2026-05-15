Medvedev-Landaluce il bellissimo saluto a rete | Scuse accettate mi sono incazzato prima

Durante i quarti di finale agli Internazionali di Roma, si è verificato un momento particolare tra due giocatori. Dopo uno scambio di battute in campo, uno dei due ha rivolto un saluto a rete con un sorriso, accompagnato da una frase che ha lasciato tutti sorpresi. L’altro ha risposto con un gesto di comprensione, dicendo di aver avuto una reazione nervosa in precedenza. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, sottolineando come anche in momenti di tensione possano emergere segni di rispetto tra avversari.

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Il curioso siparietto a rete tra i due ai quarti di finale degli Internazionali di Roma, dopo l'episodio in campo di qualche minuto prima Uno dei match più divertenti di questi Internazionali di Roma si conclude con un bellissimo (e sportivissimo) siparietto a rete tra Landaluce e Medvedev. Questo l'antefatto: in pieno match lo spagnolo risponde forte centrale colpendo il russo al corpo e facendo contestualmente punto. Le scuse di rito arrivano subito, ma è ciò che avviene dopo il match che ha fatto un po' il giro del mondo. A fine partita, nel tradizionale saluto a rete, i due si avvicinano e si complimentano a vicenda, con Landaluce che ci tiene nuovamente a scusarsi con Medvedev. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Medvedev-Landaluce, il bellissimo saluto a rete: "Scuse accettate, mi sono incazzato prima" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve prima il russo nel 2° set Medvedev rimonta Landaluce e sfiderà Sinner in semifinale a RomaSarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. Chi dice che il tennis di oggi è noioso, non ha voglia di guardare le partite. È appena finito un bellissimo quarto di finale tra Medvedev e Landaluce. Vince il primo che fa valere anche la maggiore esperienza ma bravissimo Landaluce senza paura x.com LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 6-4, 7-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il russo pone fine al sogno del giovane lucky loser spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-5 Mamma mia. Medvedev completamente fuori ritmo. 40-15 Riga con il rovescio in palleggio di Landaluce. 30-15 ... oasport.it Interrotta la sfida tra Medvedev e Landaluce a Roma: il punteggio esatto, Sinner osservaLa pioggia continua a essere protagonista in questa edizione 2026 degli Internazionali d'Italia. Anche in una giornata in cui l’arrivo di Giove Pluvio non ... oasport.it