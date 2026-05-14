Al torneo ATP di Roma, la partita tra Medvedev e Landaluce è in corso, con il russo che ha vinto il primo set 6-1 e si trova ora in vantaggio nel secondo, sul punteggio di 2-1. Dopo aver servito per il secondo set, Medvedev ha mantenuto la concentrazione, con alcuni scambi brevi e conclusioni precise, come un ace e un assist con la palla corta. La partita si sta svolgendo sotto gli occhi degli spettatori, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo. 15-0 Ace. 1-2 Bada al sodo Medvedev e chiude dopo la prima, che è giunta! 40-30 Altro assist del russo con la palla corta. Può pagarlo caro. Farà meglio a mettere la prima adesso. 40-15 Servizio e rovescio. Regalaci una partita Daniil! 30-15 Avanti tutta dietro la risposta di rovescio Landaluce. 30-0 Servizio, dritto, smash di rimbalzo! 15-0 Ace! Primo! 1-1 Perfetta uscita lungoriga di rovescio, è la settimana di Landaluce! 40-30 Paurosa prima slice. 30-30 Medvedev prova a farlo pagare carissimo quell’errore e si butta avanti. Sbaglia il comodo passante di dritto l’iberico. 30-15 Clamorosissimo smash mancato da Landaluce, aveva giocato alla grande la prima volèe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve prima il russo nel 2° set

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