Daniil Medvedev ha superato Landaluce e si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. In questa fase del torneo, affronterà Jannik Sinner, che aveva passato il turno nelle precedenti partite. La sfida tra i due giocatori si svolgerà nei prossimi giorni, portando avanti la competizione sul campo romano. La partita di Medvedev contro Landaluce si è conclusa con il giocatore russo che ha rimontato un set di svantaggio.

Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. Il russo, che ha già vinto al Foro Italico nel 2023, ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 1-6 6-4 7-5 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Dopo un terribile primo set, Medvedev si è ritrovato e ha vinto una partita complicata, lottando e soffrendo. Per Landaluce comunque un torneo importante, anche perchè sembrava tutto finito per lui dopo l’eliminazione nelle qualificazioni e il ripescaggio da lucky loser. Landaluce ha chiuso con otto doppi falli, vincendo il 59% dei punti con la prima (72% per Medvedev) ed il 49% con la seconda (38% solo per il russo). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medvedev rimonta Landaluce e sfiderà Sinner in semifinale a Roma

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