Medvedev contesta il time-out di Sinner | Se è un crampo non può trattarlo E la giudice

Durante un match di tennis, l’atleta italiano ha richiesto un medical timeout per un problema alla coscia destra. In risposta, un avversario ha espresso dubbi sulla natura del problema, sostenendo che se si tratta di un crampo non dovrebbe essere trattato in quel momento. La giudice ha ascoltato le proteste, mentre l’atleta italiano riceveva assistenza medica sul campo. La situazione ha attirato l’attenzione degli spettatori e delle parti coinvolte.

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Ancora una volta Daniil Medvedev non le manda a dire. Siamo nel terzo set: il russo ha appena annullato una palla break, tenendo il servizio e impedendo a Jannik Sinner di allungare ulteriormente. La tensione si taglia con il coltello. Da qualche game, però, è chiaro che qualcosa non va. Sinner chiama il fisioterapista: medical timeout, quindi, con trattamento alla coscia destra per l’azzurro, che sembra accusare un problema muscolare. A Medvedev, però, la situazione non va giù. Si gira verso la giudice di sedia e chiede spiegazioni: i crampi non sono infatti considerati infortunio di gioco e, regolamento alla mano, non possono essere trattati chiedendo i tre minuti d'intervento del fisioterapista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Medvedev contesta il time-out di Sinner: "Se è un crampo non può trattarlo". E la giudice... ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER-MEDVEDEV: il tie-break INTEGRALE del secondo set con la rimonta dell'azzurro da 0-4 Sullo stesso argomento Il montepremi di Indian Wells 2026: quanto guadagna Sinner se vince contro MedvedevIndian Wells, 15 marzo 2026 - Jannik Sinner è in finale a Indian Wells per la prima volta in carriera. Cosa succede se Sinner-Medvedev non si gioca oggi: le ipotesi per il recuperoIl meteo non promette nulla di buono in vista della sessione serale di oggi dell’ATP Masters 1000 di Roma, in programma a partire dalle ore 19.