Cosa succede se Sinner-Medvedev non si gioca oggi | le ipotesi per il recupero
Se il match tra Sinner e Medvedev non si svolge questa sera all’ATP Masters 1000 di Roma, le eventuali alternative prevedono il recupero in un’altra data o il riprogramma delle partite. La sessione serale, prevista per le ore 19, potrebbe essere cancellata o posticipata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La decisione finale verrà comunicata dagli organizzatori in base alle previsioni del tempo e alle questioni logistiche legate alla programmazione del torneo.
Il meteo non promette nulla di buono in vista della sessione serale di oggi dell’ATP Masters 1000 di Roma, in programma a partire dalle ore 19.00 con la seconda semifinale di singolare maschile che vedrà opposto il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, al numero 7 del seeding, il russo Daniil Medvedev. Le previsioni, infatti, indicano il concreto rischio di pioggia a partire dalle ore 18.00 a Roma, con la perturbazione che potrebbe durare anche diverse ore: c’è il rischio che l’azzurro ed il russo siano costretti a giocare in tarda serata ed a finire magari a notte fonda. Qualora la pioggia, invece, non dovesse consentire l’inizio delle ostilità nella giornata odierna, allora si prospetterebbe il rinvio a domani: il programma prevede dalle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Jodar: Non sapevo che Sinner stesse guardando la mia partita. Gioco concentrandomi sul mio avversario, un avversario alla volta, e poi vediamo cosa arriva. reddit
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