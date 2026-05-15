Cosa succede se Sinner-Medvedev non si gioca oggi | le ipotesi per il recupero

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se il match tra Sinner e Medvedev non si svolge questa sera all’ATP Masters 1000 di Roma, le eventuali alternative prevedono il recupero in un’altra data o il riprogramma delle partite. La sessione serale, prevista per le ore 19, potrebbe essere cancellata o posticipata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La decisione finale verrà comunicata dagli organizzatori in base alle previsioni del tempo e alle questioni logistiche legate alla programmazione del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il meteo non promette nulla di buono in vista della sessione serale di oggi dell’ATP Masters 1000 di Roma, in programma a partire dalle ore 19.00 con la seconda semifinale di singolare maschile che vedrà opposto il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, al numero 7 del seeding, il russo Daniil Medvedev. Le previsioni, infatti, indicano il concreto rischio di pioggia a partire dalle ore 18.00 a Roma, con la perturbazione che potrebbe durare anche diverse ore: c’è il rischio che l’azzurro ed il russo siano costretti a giocare in tarda serata ed a finire magari a notte fonda. Qualora la pioggia, invece, non dovesse consentire l’inizio delle ostilità nella giornata odierna, allora si prospetterebbe il rinvio a domani: il programma prevede dalle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

cosa succede se sinner medvedev non si gioca oggi le ipotesi per il recupero
© Oasport.it - Cosa succede se Sinner-Medvedev non si gioca oggi: le ipotesi per il recupero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SINNER-MEDVEDEV OGGI A INDIAN WELLS: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH DELLA FINALE

Video SINNER-MEDVEDEV OGGI A INDIAN WELLS: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH DELLA FINALE

Sullo stesso argomento

Quando gioca Sinner oggi: anche in chiaro il match agli Internazionali contro MedvedevRoma, 15 maggio 2026 - Jannik Sinner va a caccia della sua seconda finale consecutiva agli Internazionali d'Italia, dopo quella persa un anno fa...

Leggi anche: Sinner-Medvedev oggi in finale a Indian Wells, quando gioca e dove vederla in TV e streaming

sinner medvedev cosa succede se sinnerCosa succede se Sinner-Medvedev non si gioca oggi: le ipotesi per il recuperoIl meteo non promette nulla di buono in vista della sessione serale di oggi dell'ATP Masters 1000 di Roma, in programma a partire dalle ore 19.00 con la ... oasport.it

sinner medvedev cosa succede se sinnerLa semifinale di Sinner a rischio maltempo: cosa succede in caso di rinvio e quando verrebbe recuperataDomani, non prima delle 19:00, Jannik Sinner sarà impegnato nella seconda semifinale degli Internazionali d'Italia. In attesa di conoscere il nome del ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web