Il 15 marzo 2026, a Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a disputare la sua prima finale nel torneo. La competizione vede sfidarsi il tennista italiano contro il russo Medvedev. La finale, attesa dagli appassionati, rappresenta un momento importante per la carriera di Sinner. Il montepremi complessivo del torneo è stato annunciato, con dettagli sui premi in denaro destinati ai vincitori.

Indian Wells, 15 marzo 2026 - Jannik Sinner è in finale a Indian Wells per la prima volta in carriera. Il numero due del mondo si giocherà il titolo nel primo Masters 1000 della stagione sul cemento contro Daniil Medvedev, dopo aver superato in semifinale Alexander Zverev. Dall’altra parte del tabellone, il russo ha conquistato l’accesso all’ultimo atto battendo Carlos Alcaraz. Oltre al prestigio di uno dei tornei più importanti del circuito, la finale mette in palio anche un assegno molto consistente. Il vincitore del Masters 1000 californiano incasserà infatti 1.151.380 dollari e porterà a casa 1000 punti nel ranking ATP. È il vero Sinner: "Sono in fiducia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il montepremi di Indian Wells 2026: quanto guadagna Sinner se vince contro Medvedev

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Sinner annienta Zverev, finale con Medvedev a Indian Wells

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