Nuovi ritrovamenti a Pompei due uomini in fuga dall’eruzione del 79 dC

Durante gli scavi nella necropoli di Porta Stabia a Pompei sono stati scoperti i resti di due uomini che sono deceduti durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. I corpi sono stati rinvenuti in prossimità di oggetti che potrebbero offrire ulteriori dettagli sulla loro vita e sulla modalità della loro morte. La scoperta si aggiunge a un insieme di ritrovamenti che continuano a fornire informazioni sulla tragedia che colpì la città antica.

(Adnkronos) – Nuovi ritrovamenti emergono dagli scavi della necropoli di Porta Stabia, a Pompei, dove gli archeologi hanno riportato alla luce i resti di due uomini morti durante le fasi dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che distrusse l'antica città in meno di 24 ore, mentre tentavano di mettersi in salvo verso la costa. Secondo le prime ricostruzioni, i due sarebbero deceduti in momenti diversi della stessa eruzione: uno colpito da una corrente piroclastica, l’altro raggiunto dalla caduta di lapilli. Un uomo è stato ritrovato con un mortaio di terracotta, che sembra essere stato utilizzato come protezione durante la caduta di lapilli e frammenti vulcanici.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Pompei: nuovi ritrovamenti nella necropoli di Porta Stabia Notizie correlate Pompei, esposizione nella Palestra grande degli scavi con i corpi in gesso delle vittime dell'eruzione del 79 d.c.Donne accovacciate, bimbi in braccio ai genitori e uomini distesi, con le braccia aperte o con le mani in faccia, sono riprodotti attraverso la... Pompei, Giuli inaugura l'esposizione dei calchi delle vittime dell'eruzione“È un progetto di grande valore culturale, c’è un insieme di saperi che si combina nella restituzione di un quadro oggettivamente spettrale il che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pompei, risolto il cold case del mosaico con coppia di amanti; Alberto Angela torna a Napoli, la foto con il sindaco: I cittadini lo amano; Pompei: le nuove verità su Focus - Guida TV. Nuovi ritrovamenti a Pompei, due uomini in fuga dall’eruzione del 79 d.C.Uno dei due si sarebbe protetto la testa con un vaso in terracotta. Per la prima volta l’area è stata raccontata anche con una ricostruzione digitale basata su intelligenza artificiale ... adnkronos.com Pompei, ricostruzione Ia racconta gli ultimi istanti del 79 d.CNuovi ritrovamenti presso la necropoli di Porta Stabia: due uomini in fuga dall’eruzione, uno si copriva la testa con un vaso ... ilroma.net Pompei, nuovi ritrovamenti presso la necropoli di Porta Stabia: due uomini in fuga dall’eruzione, uno si copriva la testa con un vaso #Pompei #ritrovamento #scoperta - facebook.com facebook Si aggrava il bilancio della moria di lupi nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove nuovi ritrovamenti portano a 18 esemplari morti in pochi giorni, insieme a tre volpi e una poiana. Dopo i primi dieci lupi rinvenuti tra Alfedena e Pescasseroli, altri otto x.com