Farmaci antidepressivi per dimagrire | indaga il Nas

I carabinieri del Nas hanno avviato un’indagine su alcuni farmaci antidepressivi utilizzati per dimagrire. L’operazione segue un’inchiesta giornalistica che aveva sollevato dubbi sull’uso di questi medicinali a scopo di perdita di peso. Le verifiche si stanno concentrando su eventuali irregolarità nella distribuzione e nella prescrizione di tali farmaci. Attualmente, non ci sono ancora dettagli sui soggetti coinvolti o sui risultati delle indagini.

Pesaro, 10 marzo 2026 – Dall' inchiesta giornalistica alle verifiche dei carabinieri del Nas. Il caso della dieta dimagrante accompagnata da psicofarmaci e ormoni tiroidei, raccontato nei giorni scorsi dal Carlino, è ora all'attenzione del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Ancona, coordinato dal comandante Alfredo Russo. Ieri la cronista del quotidiano Antonella Marchionni, autrice degli articoli pubblicati sul caso, è stata ascoltata per tre ore da due militari del Nas per sommarie informazioni sui fatti. L'audizione rientra nelle attività preliminari di verifica avviate dopo la pubblicazione dell'inchiesta.