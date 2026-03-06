la puntura per dimagrire serve anche a curare la depressione

Recentemente si è diffusa la notizia che le punture utilizzate per dimagrire, in particolare gli agonisti del recettore GLP-1, potrebbero avere effetti benefici anche sulla depressione. Questi farmaci, noti principalmente per il trattamento di diabete e obesità, vengono ora studiati anche per il loro potenziale ruolo nel migliorare lo stato mentale. La ricerca si concentra sulle possibilità di utilizzo in ambito psichiatrico.

Uno studio su Jama Psychiatry indica che gli agonisti GLP-1 come semaglutide e tirzepatide potrebbero ridurre il rischio di depressione maggiore e disturbo bipolare. Non solo farmaci per il diabete e l’obesità. Gli agonisti del recettore GLP-1 stanno emergendo come possibili alleati anche nella salute mentale. Uno studio appena pubblicato su Jama Psychiatry indica che molecole come semaglutide e tirzepatide potrebbero ridurre il rischio di depressione maggiore e disturbo bipolare, oltre a migliorare l’aderenza alle terapie psichiatriche. La spiegazione non è soltanto indiretta, legata al calo di peso e al miglioramento metabolico. I recettori GLP-1 sono presenti in aree chiave del cervello come ippocampo, amigdala e corteccia prefrontale, coinvolte nella regolazione dell’umore, della motivazione e della risposta allo stress. 🔗 Leggi su Panorama.it

Farmaci GLP-1: per dimagrire non basta la “puntura”. Ecco il rischio salute dopo la sospensioneI farmaci GLP-1, come Ozempic, Wegovy e Mounjaro, rappresentano una risorsa fondamentale per milioni di persone che combattono l’obesità e il diabete.

