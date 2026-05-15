Da quest'anno, il modello del “semestre aperto” si applica alla formazione in Medicina, con l’obiettivo di arrivare a circa 30.000 posti disponibili. La decisione è stata annunciata pochi giorni fa e riguarda il secondo semestre dell’anno accademico. L’impianto del nuovo sistema è stato confermato e si prevede di ampliare l’offerta formativa, mantenendo le modalità di ingresso e le procedure già in atto. La misura coinvolge le università e le facoltà di Medicina del paese.

Milano, 15 maggio – Il secondo “semestre aperto” di Medicina è in cantiere: impianto confermato, si stanno studiando alcune modifiche organizzative, dal periodo delle lezioni più lungo alla riorganizzazione degli esami (con una sessione a gennaio e un aggiornamento dei Syllabus per un maggiore allineamento tra programmi scolastici e universitari). https:www.ilgiorno.itmilanocronacai-pionieri-del-semestre-filtro-c075d9c4 L’edizione pilota. Intanto arriva un primo bilancio dell’edizione pilota. Sono stati 63.918 gli iscritti del semestre aperto (45.230 femmine e 18.688 maschi), tra questi 52.521 hanno sostenuto almeno un esame: 17.157 si sono iscritti a Medicina, 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Medicina, il “semestre aperto” diventa regola: l’obiettivo è arrivare a 30mila posti

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