Medicina Bernini | L’obiettivo è aumentare il numero fino a 30mila posti

Da secoloditalia.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante del settore medico ha annunciato l’intenzione di incrementare i posti disponibili a circa 30.000, sottolineando come questa decisione si basi su precedenti scelte fatte in passato e che si conferma anche per le politiche future. La proposta mira a rispondere alla domanda crescente di servizi sanitari e a migliorare l’accesso alle strutture mediche. La discussione riguarda principalmente le modalità di realizzazione di questo obiettivo.

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«L’aumento dei posti è una scelta che rivendico per il passato e rinnovo per il futuro. Abbiamo intrapreso un percorso di allargamento sostenibile e condiviso per rispondere alle esigenze del Paese e del Servizio sanitario nazionale di formare più medici ma anche del sistema di cura e assistenza alla persona nel suo complesso. L’obiettivo di aumentare di 30mila i posti rimane, anzi lo rilancio con l’intenzione di arrivarci il prima possibile». Queste le parole di Annamaria Bernini, che a Il Sole 24 ore  ha chiarito gli obiettivi del governo sul versante accademico e rivendicato la riforma di Medicina. Grazie a Tar e Consiglio di stato finita una narrazione distorta.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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