Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi contro il semestre-filtro a Medicina, confermando la validità del sistema stabilito dal decreto ministeriale n. 1115 del 2025. La decisione evidenzia che il meccanismo non risulta illogico o irragionevole, secondo quanto riportato nelle motivazioni ufficiali. La sentenza chiude così la discussione sulle modalità di ammissione agli studi medici, mantenendo in vigore le regole attuali.

MIlano, 6 maggio 2026 – “Il sistema censurato, delineato dal decreto ministeriale n. 1115 del 2025, non appare prima facie illogico o irragionevole”. Così il Consiglio di Stato si è pronunciato contro l’istanza cautelare – già bocciata dal Tar – che era stata presentata anche a Milano da alcuni studenti dell’università Statale e della Bicocca che non erano riusciti ad accedere alla facoltà di Medicina dopo gli esami del “semestre aperto”, introdotto per la prima volta a settembre. La contestazione Il ricorso – anzi i ricorsi a catena – contestavano il nuovo meccanismo di selezione previsto dal decreto e anche i cambiamenti apportati in corso...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salvo il semestre-filtro a Medicina: il Consiglio di Stato boccia i ricorsi. “No all’ammissione indiscriminata”

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