Semestre filtro a Medicina il Consiglio di Stato rigetta i ricorsi | Sistema non è illogico o irragionevole

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere i ricorsi relativi al semestre filtra per Medicina, confermando la sentenza già emessa dal tribunale amministrativo regionale. La decisione riguarda la validità del sistema di accesso e ha stabilito che le modalità adottate non risultano illogiche né irragionevoli. La questione riguarda il metodo di selezione e l’applicazione del semestre aperto nel corso di laurea.

Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi contro il semestre aperto per Medicina, confermando la precedente decisione del Tar del Lazio. Il sistema di accesso tramite gli esami non è ritenuto "illogico o irragionevole", si legge nell'ordinanza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Test medicina, il Tar respinge i ricorsi per il semestre filtro: “Non ci sono irregolarità”Il Tar del Lazio, con una serie di ordinanze, ha respinto i ricorsi degli studenti che hanno participato alle prove finale del semestre filtro di... Ricorsi contro il semestre filtro di medicina respinti dal Tar, giudici si schierano col ministero sul sistemaNessuno stravolgimento dell’ultima ora per il nuovo sistema di accesso alle facoltà di Medicina: il Tar del Lazio ha confermato la validità... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Semestre filtro a Medicina, il Tar ne conferma la validità; Studiare medicina in Albania, guida ai test, ai costi e al riconoscimento della laurea; La farmacia dei servizi è sempre più al centro della sanità (grazie anche a due nuove leggi); Borse di studio revocate per mancanza di requisiti, devono essere restituiti 570 mila euro all’Ardis. Semestre filtro a Medicina, il Consiglio di Stato rigetta i ricorsi: Sistema non è illogico o irragionevoleIl Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi contro il semestre aperto per Medicina, confermando la precedente decisione del Tar del Lazio ... fanpage.it Medicina, anche il Consiglio di Stato salva il semestre filtroRespinto il ricorso contro la decisione del Tar Lazio che aveva promosso l’impianto del restyling voluto dalla ministra Bernini: la riforma resiste ... ilsole24ore.com Quindici, esclusione Rubinaccio: presentato il ricorso al Consiglio di Stato #Quindici - facebook.com facebook