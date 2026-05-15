Medicina di precisione | si cercano tre amministratori per la Fondazione Life Science

La Regione Puglia ha avviato una procedura pubblica per la selezione di tre nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Puglia Life Science, che si occupa di progetti legati alla medicina di precisione. La procedura è stata annunciata ufficialmente e prevede la presentazione di domande da parte di candidati interessati. La nomina dei nuovi amministratori avverrà in modo trasparente, secondo le modalità stabilite dalla Regione. La Fondazione si occupa di sostenere studi e iniziative nel settore biomedico.

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