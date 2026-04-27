Medicina di precisione accordo tra Asp Palermo e Fondazione Heal Italia

Un accordo tra l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo e una fondazione italiana mira a integrare la medicina di precisione nei programmi di prevenzione e assistenza sanitaria. L’intesa prevede collaborazioni e progetti con l’obiettivo di migliorare l’approccio ai diversi casi clinici attraverso tecniche personalizzate. Entrambe le parti si sono impegnate a sviluppare iniziative condivise per favorire l’adozione di metodi innovativi nel settore medico.

PALERMO (ITALPRESS) – Un’alleanza strategica per portare la medicina di precisione dentro i percorsi di prevenzione e assistenza. L’ASP di Palermo ha sottoscritto questa mattina a Palazzo Steri un accordo di collaborazione scientifica e tecnologica con la Fondazione HEAL Italia, finalizzato allo sviluppo di modelli innovativi per la previsione, la diagnosi e il trattamento personalizzato delle patologie, con particolare riferimento all’ambito oncologico e alle malattie croniche. Sono stati il presidente della Fondazione, Massimo Midiri, ed il direttore dell’Azienda sanitaria, Alberto Firenze, a sottoscrivere l’accordo. L’intesa si inserisce nel programma nazionale HEAL Italia, che promuove un approccio integrato alla medicina di precisione, mettendo in relazione ricerca, innovazione e pratica clinica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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