A Caserta, alcuni medici e infermieri sono stati sospesi dopo essere stati coinvolti in un caso di truffa aggravata e false attestazioni. Secondo le indagini, avrebbero falsificato i cartellini di presenza e svolto turni fantasma, che sarebbero stati utilizzati anche per recarsi al centro commerciale. Le verifiche hanno evidenziato comportamenti illeciti che hanno causato danni alla sanità pubblica, portando alle sospensioni degli operatori coinvolti.

È di sei operatori sanitari sospesi dall’esercizio del pubblico servizio per dodici mesi il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Caserta, che ha portato alla luce un sistema di truffa aggravata e false attestazioni ai danni di un ente pubblico. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su proposta della Procura locale, è stato applicato a dirigenti medici e infermieri in servizio presso l’azienda sanitaria locale, accusati di aver simulato la presenza sul posto di lavoro per ottenere indebitamente la retribuzione. Le indagini dei Carabinieri del NAS Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha avuto origine da una serie di servizi di osservazione e pedinamento condotti dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Caserta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Medici e infermieri nei guai a Caserta, cartellini truccati e turni fantasma per andare al centro commerciale

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