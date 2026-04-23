Rubano smartphone in un centro commerciale nei guai un 28enne e una 50enne

Nel pomeriggio di ieri, 22 aprile 2026, i Carabinieri hanno fermato due persone in un centro commerciale. Si tratta di un uomo di 28 anni e di una donna di 50, entrambi accusati di aver rubato uno smartphone. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante il furto e hanno individuato i due soggetti all’interno del centro commerciale. Ora sono in attesa di ulteriori accertamenti.

L’episodio si è verificato all’interno di un punto vendita di elettronica situato nel centro commerciale “Apollo”, a Casapulla, lungo la via Nazionale Appia. A segnalare l’accaduto era stato il responsabile dell’esercizio commerciale che aveva denunciato la sottrazione di uno smartphone di ultima generazione. Le indagini, condotte dai militari dell’Arma attraverso l’analisi degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito di identificare i presunti autori: un uomo di 28 anni e una donna di 50 anni, entrambi di origine romena e senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero agito con destrezza, riuscendo ad appropriarsi del dispositivo per poi allontanarsi rapidamente dal negozio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rubano smartphone in un centro commerciale, nei guai un 28enne e una 50enne Notizie correlate Rubano uno smartphone al centro commerciale Apollo: coppia nei guaiI carabinieri della stazione di San Prisco, al termine di un’articolata attività d’indagine avviata a seguito di una denuncia di furto avvenuto il 30... In trasferta per rubare in un centro commerciale, in 3 nei guaiImputati per il furto in un centro commerciale in provincia di Caserta, tre componenti di un nucleo familiare di Scafati chiedono la messa alla prova. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Furto in centro estetico a Borgomanero: ripresi dalle telecamere uomo e donna mentre rubano uno smartphone; Rubano la borsa con la tecnica della monetina, i carabinieri la ritrovano grazie alla geolocalizzazione del telefonino; Truffa Crypto su iPhone: scoperte 26 app fraudolente che rubano risparmi; Kelp DAO, hacker criminali nordcoreani rubano 290 milioni di dollari in criptovalute. È il furto più grande da inizio anno. Rubano uno smartphone al centro commerciale Apollo: coppia nei guaiL’episodio si è verificato all’interno di un punto vendita di elettronica situato nel centro commerciale Apollo, a Casapulla, lungo la via Nazionale Appia. A segnalare l’accaduto era stato il ... casertanews.it Furto in centro estetico a Borgomanero: ripresi dalle telecamere uomo e donna mentre rubano uno smartphoneFurto nel tardo pomeriggio in un centro estetico di via Novara a Borgomanero, dove intorno alle 17 uno smartphone è stato sottratto con una tecnica tanto semplice quanto efficace. A documentare l’acca ... novaratoday.it Sono stati identificati e denunciati per il #furto di uno #smartphone. Sono due #rom di 28 e 50 anni. I fatti avvenuti lo scorso 30 marzo all'interno del centro commerciale “Apollo” in via Nazionale Appia a #Casapulla, nel Casertano - facebook.com facebook