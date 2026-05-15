McTominay verso il rinnovo | Napoli pronto a blindar

Il centrocampista scozzese, attualmente in forza a una squadra italiana, potrebbe rinnovare il suo contratto nelle prossime settimane. La società sta preparando un’offerta per prolungare l’accordo, con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo all’interno della rosa. La trattativa sembra avanzata e il club ha manifestato l’intenzione di mantenere il giocatore a lungo termine. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le parti sono in contatto da tempo.

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Il futuro di Scott McTominay sembra sempre più azzurro. Il Napoli lavora al rinnovo del centrocampista scozzese, considerato ormai uno dei riferimenti tecnici e caratteriali della squadra. La volontà del club è chiara. Proseguire insieme e blindare un giocatore diventato centrale nel progetto. Il nuovo accordo potrebbe arrivare in un momento molto significativo della stagione. Domenica, contro il Pisa, il Napoli avrà la possibilità di conquistare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale, anche in chiave mercato e programmazione. Per McTominay sarà anche l’occasione per cancellare la prova opaca contro il Bologna. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay verso il rinnovo: Napoli pronto a blindar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: McTominay verso il rinnovo: Napoli pronto a blindarlo Napoli, McTominay pilastro del futuro: pronto il rinnovo fino al 2030Napoli, McTominay pilastro del futuro: pronto il rinnovo fino al 2030"> NAPOLI – Il Napoli vuole blindare uno dei suoi uomini chiave. McTominay verso il rinnovo con il Napoli fino al 2030ForzAzzurri.net - McTominay verso il rinnovo con il Napoli fino al 2030 Il Napoli riparte da Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è già diventato una figura centrale ... forzazzurri.net #McTominay verso il rinnovo: sarà un pilastro del futuro napolicalcionews.it/news-calcio-na… #Napoli x.com Corriere dello Sport: McTominay, missione Champions: Pisa nel destinoScott McTominay prepara un altro appuntamento con la storia del Napoli. Dopo essere stato uno dei simboli dello scudetto conquistato nella scorsa stagione, il centrocampista scozzese vuole adesso tras ... napolipiu.com