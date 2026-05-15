Durante la partita al Santiago Bernabeu, il giocatore è stato inizialmente messo in panchina dall’allenatore e successivamente è entrato in campo al 69º minuto. In precedenza, l’allenatore aveva deciso di sostituire un altro giocatore con lui, ma durante l’intera serata è stato accompagnato da fischi dai tifosi presenti allo stadio. La partita vedeva la squadra affrontare l’Oviedo e si è svolta in un clima di contestazione nei confronti del calciatore.

È arrivata la sera in cui Mbappé è stato sommerso di fischi al Santiago Bernabeu. Arbeloa lo ha spedito in panchina contro l’Oviedo e poi lo ha fatto entrare in campo al minuto 69. Appena entrato, il francese è stato travolto da un uragano di fischi. Ha reagito con un sorriso nervoso. Dura da digerire per uno come lui. Hanno cominciato a fischiarlo quando si è alzato per il riscaldamento. Scrive Diario As che il Bernabeu è arrabbiato con lui per il viaggio in Italia. E lo ha ricordato a ogni pallone toccato. Il quotidiano aggiunge che in tv hanno trasmesso un momento in cui sembrava che Florentino Pérez stesse discutendo con i tifosi. La sicurezza ha dovuto rimuovere due striscioni contro Florentino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappé in panchina e poi sommerso di fischi al Bernabeu

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