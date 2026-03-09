Bastoni sommerso di fischi a San Siro dai tifosi del Milan poi si fa male | è un derby da incubo
Durante il derby di San Siro, i tifosi del Milan hanno rivolto numerosi fischi a Bastoni, che si è distinto come il giocatore più bersagliato tra quelli dell’Inter. La contestazione si è intensificata ad ogni suo intervento in campo, creando un’atmosfera carica di tensione. A un certo punto, Bastoni si è infortunato, aggiungendo un ulteriore elemento negativo a una partita già difficile per l’Inter.
Bastoni è stato preso di mira in modo particolare durante il derby rispetto agli altri giocatori dell'Inter: i tifosi del Milan lo riempiono di fischi a ogni tocco di palla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
