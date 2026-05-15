Mazda CX-60 | la prova del Suv con il sei cilindri diesel da 3.3 litri

Abbiamo provato il Mazda CX-60, il SUV di grandi dimensioni con un motore diesel sei cilindri da 3,3 litri. Il restyling del modello non ha coinvolto aspetti estetici, ma si è concentrato sulle modifiche interne e tecniche. La prova si è focalizzata sulle performance del motore e sulle caratteristiche di guida offerte dal veicolo. Il veicolo mantiene le linee esterne invariate rispetto alla versione precedente, mentre sotto il cofano si sono apportate alcune variazioni tecniche.

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Il mercato europeo ci ha abituati a restyling che sono veri e propri colpi di trucco: nuovi fari, paraurti ridisegnati e schermi sempre più grandi per gridare al mondo che l'auto è "nuova". Mazda, con la CX-60 2026, sceglie la strada opposta, quella del Kaizen. In Giappone questo termine indica il miglioramento continuo e qui si traduce in un aggiornamento che non tocca lo stile muscoloso, caratterizzato dal lungo cofano tipico delle piattaforme a motore longitudinale, ma affina la dinamica di guida. L'abitacolo è un inno alla pulizia formale dove l'uomo resta al centro. Il Driver Personalization System inquadra e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mazda CX-60: la prova del Suv con il sei cilindri diesel da 3.3 litri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mazda CX-60... un motore DIESEL così fa la differenza Sullo stesso argomento Leggi anche: Mazda CX-60: 3.3 litri, 249 CV e 16,3 km/l — SUV grande che guida Mazda CX-5 2026, la prova: quando il Suv è tutto agilità ed equilibrioQui non c’è nulla del coraggio tecnico visto con il motore rotativo Wankel o con la spider ultraleggera MX-5, ormai da oltre 37 anni capace di... Mazda Cx-60: la prova del restyling. Stessa linea, ma sotto il cofano cambia tuttoDal punto di vista estetico, le novità sono confinate alla nuova firma luminosa espressa dai proiettori a Led anteriori e posteriori, oltre alla tinta inedita della carrozzeria chiamata Zircon Sand ... gazzetta.it Mazda CX-60 e-Skyactiv G PHEV: la prova su stradaLa Mazda CX-60 è stata progettata per sgomitare nel privilegiato mondo delle Suv premium. Si tratta di un incarico importante: il suv giapponese avrà il compito di aiutare Mazda a posizionare la sua ... tgcom24.mediaset.it