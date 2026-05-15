Mazda CX-60 | la prova del Suv con il sei cilindri diesel da 3.3 litri
Abbiamo provato il Mazda CX-60, il SUV di grandi dimensioni con un motore diesel sei cilindri da 3,3 litri. Il restyling del modello non ha coinvolto aspetti estetici, ma si è concentrato sulle modifiche interne e tecniche. La prova si è focalizzata sulle performance del motore e sulle caratteristiche di guida offerte dal veicolo. Il veicolo mantiene le linee esterne invariate rispetto alla versione precedente, mentre sotto il cofano si sono apportate alcune variazioni tecniche.
Il mercato europeo ci ha abituati a restyling che sono veri e propri colpi di trucco: nuovi fari, paraurti ridisegnati e schermi sempre più grandi per gridare al mondo che l'auto è "nuova". Mazda, con la CX-60 2026, sceglie la strada opposta, quella del Kaizen. In Giappone questo termine indica il miglioramento continuo e qui si traduce in un aggiornamento che non tocca lo stile muscoloso, caratterizzato dal lungo cofano tipico delle piattaforme a motore longitudinale, ma affina la dinamica di guida. L'abitacolo è un inno alla pulizia formale dove l'uomo resta al centro. Il Driver Personalization System inquadra e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Mazda CX-60... un motore DIESEL così fa la differenza
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