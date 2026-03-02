Mazda CX-60 | 3.3 litri 249 CV e 16,3 km l — SUV grande che guida

Il Mazda CX-60 nella versione 3.3-D M Hybrid 249 CV Homura Plus è un SUV di grandi dimensioni dotato di un motore sei cilindri. Il motore ha una cilindrata di 3.3 litri e sviluppa 249 cavalli di potenza. Il veicolo ottiene una percorrenza di circa 16,3 chilometri con un litro di carburante. La prova si è concentrata sulle caratteristiche tecniche e sulle prestazioni del modello.

Il Mazda CX-60, testato nella versione 3.3-D M Hybrid 249 CV Homura Plus, si presenta come un SUV grande con un motore sei cilindri che ne distingue le prestazioni. Il prezzo al momento del test è di 70.050 euro, con un consumo medio rilevato di 16,3 kml e emissioni di CO2 pari a 138 grammi per chilometro. L’auto, lunga 474 cm, è stata rivista nelle sospensioni e nella taratura dell’Esp, risultando più stabile in curva, anche se il molleggio non ha subito miglioramenti significativi. Il modello, introdotto nel 2022, offre un’ampia dotazione di serie, con interni curati e tecnologia avanzata, ma il retrotreno rimane instabile su buche e dossi. Un motore che fa la differenza Il cuore del CX-60 è un motore diesel sei cilindri da 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mazda CX-60 | 3.3 6 CILINDRI DIESEL da 18 km/l

