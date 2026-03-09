Mazda CX-5 2026 la prova | quando il Suv è tutto agilità ed equilibrio

La Mazda CX-5 2026 è stata messa alla prova e si presenta con un design elegante, interni spaziosi e un motore 2.5 benzina aspirato. La terza generazione si distingue per le linee moderne e la cura nei dettagli, offrendo un’esperienza di guida che combina agilità e stabilità. La vettura si propone come una scelta concreta per chi cerca un SUV versatile e ben costruito.

Qui non c'è nulla del coraggio tecnico visto con il motore rotativo Wankel o con la spider ultraleggera MX-5, ormai da oltre 37 anni capace di spiegare quasi in modo romantico il gusto vero per la guida. È una discussione che non comincia neppure, la nuova Mazda CX-5 ha qualità quantomeno differenti. È una Sport utility media pensata per le famiglie con parecchio spazio a bordo, ma resta una Mazda per il pensiero che le sta dietro, per il design avvolgente e per l'accuratezza di una tenuta di strada che trasmette sensazioni da automobile, non banalità. Arriva in Italia con il solo motore a quattro cilindri e-Skyactiv G aspirato e mild hybrid da 2,5 litri, cambio automatico a sei marce e trazione anteriore o integrale.