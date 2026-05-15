Maxi gru al lavoro presto tre pennoni a Palazzo Chigi modello Torrino del Quirinale

Una grande gru a torre è stata installata questa mattina in piazza Colonna, davanti a Palazzo Chigi. Gli operai sono impegnati nelle operazioni di montaggio, mentre si prepara l’installazione di tre grandi pennoni. La presenza dell’attrezzatura, simile a quella utilizzata al Torrino del Quirinale, indica lavori in corso presso il palazzo. La zona è circondata da attività di cantiere e si registrano i primi interventi di movimentazione di materiali. Nessuna informazione ufficiale sui tempi di completamento delle operazioni.

(Adnkronos) – Palazzo Chigi come il 'Torrino' del Colle. Sin dal primo mattino una enorme gru a torre 'Liebherr' è spuntata in piazza Colonna davanti alla sede del governo, circondata da vari operai al lavoro. Adagiati per terra ci sono tre grandi pennoni portabandiera. Che vessillo sarà issato a palazzo Chigi?, si sono chiesti in tanti, visto che già sono in bella mostra due bandiere (il tricolore e quella europea) proprio sul balcone d'onore, che si affaccia sul portone principale della presidenza del Consiglio, a cui va aggiunta una terza. Da protocollo, infatti, sul davanzale c'è posto anche per un altro drappo, che però cambia di volta in volta perchè viene allestito per omaggiare il Paese dell'ospite internazionale, capo di Stato o di governo, ricevuto dal presidente del Consiglio italiano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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