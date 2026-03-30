Oggi si parla di indiscrezioni sui possibili nomi per il Quirinale e Palazzo Chigi, con attenzione alle proposte degli ex ministri. Le discussioni si concentrano sui candidati che potrebbero sostituire le figure attuali, alimentando le speculazioni tra gli addetti ai lavori. L’atmosfera resta tesa, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle prossime scelte istituzionali.

Quando di mezzo ci sono gli ex diccì, è sempre un’adunata buona per esercitarsi con un po’ di sano totonomi. E così al Dc Pride dell’ Eur andato in scena a Roma domenica 29 marzo si è fantasticato parecchio. Innanzitutto sulla solita giostra Quirinale, pronta a ripartire. I profili proiettati verso il Colle sono quelli di Giuliano Amato, Dario Franceschini, Mario Monti e Andrea Riccardi. Più la “riserva” Pier Luigi Bersani. Anche se, ci mancherebbe, la presidenza della Repubblica è ben salda nelle mani di Sergio Mattarella. Ma, oltre al futuro capo dello Stato, chissà che tra i Popolari con la “ balena bianca ” nel cuore non si possa pescare anche il nuovo federatore del centrosinistra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Dc Pride tra totonomi per Quirinale e Palazzo Chigi: le pillole del giorno

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