Caso Cirielli–Paramonov il mistero del colloquio con Mosca | sconcerto al Quirinale palazzo Chigi sotto pressione - RETROSCENA

Nei palazzi della politica romana circola da ore la stessa domanda: possibile che a Palazzo Chigi si siano svolti incontri riservati tra rappresentanti italiani e russi, senza che questa informazione sia stata resa pubblica. Intanto, al Quirinale si registra sconcerto per la vicenda, mentre il palazzo Chigi è sotto pressione per fare chiarezza. La vicenda riguarda il colloquio tra un funzionario italiano e un rappresentante russo.

Nei palazzi della politica romana circola da ore la stessa domanda: possibile che a Palazzo Chigi nessuno fosse informato? Il caso riguarda l’incontro tra il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e l’ambasciatore russo in Italia Aleksej Paramonov, diplomatico considerato uno dei principali rappresentanti del Cremlino nel nostro Paese. La versione ufficiale racconta di una premier, Giorgia Meloni, irritata e colta di sorpresa dall’iniziativa del suo viceministro. Tuttavia nei corridoi del potere molti faticano a credere che un esponente di quel livello istituzionale possa muoversi autonomamente su un dossier tanto delicato. Cirielli, infatti, non è un parlamentare qualsiasi ma un viceministro degli Esteri con responsabilità politiche precise. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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