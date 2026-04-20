Maxi frode fiscale tra Milano e Monza | sequestrati 12 milioni di euro e una villa di lusso a un imprenditore

Tra Milano e Monza si è scoperto un vasto giro di fatture false che ha coinvolto oltre 143 milioni di euro. La guardia di finanza di Monza-Brianza ha sequestrato circa 12 milioni di euro tra denaro, conti correnti e otto immobili, tra cui una villa di lusso, a un imprenditore di origini cinesi. Il sequestro è stato disposto dal Tribunale nell’ambito di un’inchiesta sulla frode fiscale.

Un giro di fatture false per oltre 143 milioni di euro è stato scoperto dalla guardia di finanza di Monza-Brianza, che ha sequestrato denaro, conti correnti e otto beni immobili (tra cui una villa di lusso) a un imprenditore di origine cinese per circa 12 milioni, su disposizione del Tribunale di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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