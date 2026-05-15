Maxi controlli della Polizia Carvico arrestato 24enne per spaccio - Video

Da ecodibergamo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno effettuato un intenso servizio di controlli in diverse zone della città. Durante un blitz a Carvico, un giovane di 24 anni è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e denaro contante: nel suo zaino sono stati trovati circa 200 grammi di hashish e 9.200 euro. Contestualmente, sono stati effettuati controlli anche nelle vicinanze di alcune scuole, con l’impiego di unità cinofile per verificare eventuali attività di spaccio.

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I CONTROLLI. Trovato con 200 grammi di hashish e 9.200 euro in contanti. Sotto la lente anche le scuole: controlli antidroga al Pesenti con le unità cinofile. Maxi operazione della Polizia di Stato nella mattinata del 14 maggio a Bergamo contro criminalità giovanile, reati predatori e spaccio di droga. Il dispositivo, coordinato dalla Questura, ha coinvolto una cinquantina di agenti con il supporto del Reparto prevenzione crimine e di un elicottero, impegnati in controlli e perquisizioni nei confronti di cittadini italiani e stranieri. L’attività nasce da un’intensa indagine avviata dopo diversi episodi di rapine e aggressioni avvenuti soprattutto in aree frequentate da giovani, in alcuni casi anche ai danni di minorenni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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