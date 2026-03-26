Treni guasto agli impianti a Rogoredo | pomeriggio da incubo per i pendolari tra cancellazioni e ritardi

Nel primo pomeriggio di oggi, un guasto agli impianti ferroviari ha causato cancellazioni e ritardi sui treni tra il Lodigiano e Milano. La problematica ha interessato diversi convogli, determinando disagi e disservizi lungo la linea. La circolazione ferroviaria è risultata fortemente rallentata o sospesa in alcune tratte, creando disagi tra i viaggiatori in transito.

Lodi, 26 marzo 2026 -Pomeriggio da incubo per i pendolari della direttrice ferroviaria tra il Lodigiano e Milano. Un guasto agli impianti ferroviari, registrato nella Stazione di Milano Rogored o, ha mandato in tilt la circolazione, causando ritardi fino a 80 minuti, cancellazioni e variazioni di percorso lungo l’intera linea. Disagi alla Stazione di Lodi. I disagi si sono ripercossi pesantemente anche alla Stazione di Lodi, dove nel primo pomeriggio, i tabelloni si sono rapidamente riempiti di ritardi e soppressioni. Secondo le comunicazioni diffuse dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria, «la circolazione della direttrice era fortemente rallentata per un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Milano Rogoredo». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treni, guasto agli impianti a Rogoredo: pomeriggio da incubo per i pendolari tra cancellazioni e ritardi Articoli correlati Altra mattinata da incubo per i pendolari: guasti sulla linea tra Bergamo e Milano, ritardi e cancellazioniIl primo malfunzionamento a uno scambio alla stazione di Verdello Dalmine, poi un guasto vicino a Treviglio Ovest. Leggi anche: Mattina da incubo per i pendolari: guasto a un treno, ritardi fino a 90 minuti Altri aggiornamenti su Treni guasto agli impianti a Rogoredo... Temi più discussi: Il calvario lungo i binari. Altro guasto agli impianti tra Empoli e Ponte a Elsa; Treni, nuova odissea per i pendolari pugliesi: ritardi fino a 90 minuti per un guasto agli impianti; Caos treni, nuova mattinata di disagi sulla linea ferroviaria Foggia–Bari: guasto all'altezza di Santo Spirito; Guasto sulla Pisa–Firenze, mattinata di caos ferroviario tra ritardi e treni cancellati. Il calvario lungo i binari. Altro guasto agli impianti tra Empoli e Ponte a ElsaLo speaker in stazione all’alba di ieri (era poco dopo le 6.30) ha annunciato: guasto agli impianti di circolazione tra le stazioni di Empoli e di Ponte a Elsa. Scalo, quest’ultimo, spesso al centro d ... lanazione.it Treni, nuova odissea per i pendolari pugliesi: ritardi fino a 90 minuti per un guasto agli impiantiTutto è partito all'alba, quando, alle 6,20, la circolazione è stata sospesa per un inconveniente tecnico alla linea Lecce-Bari. Attorno alle ore undici, la ... bari.repubblica.it Investita una persona sulla linea Roma – Nettuno: treni fermi, circolazione sospesa verso Napoli - facebook.com facebook Treni, nel nodo di Genova lavori e modifiche alla circolazione sino a settembre: ecco le novità x.com