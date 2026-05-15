Max Gazzè ha pubblicato un nuovo album intitolato “L’ornamento delle cose secondarie” con Columbia RecordsSony Music. L’artista stesso descrive questo lavoro come un disco “atipico”, senza specificare ulteriori dettagli sul contenuto o sullo stile. La pubblicazione segue altri progetti musicali e rappresenta un’ulteriore tappa del suo percorso artistico. La notizia arriva a distanza di alcuni mesi da precedenti uscite e viene presentata come una novità nel panorama musicale italiano.

Max Gazzè torna con “L’ornamento delle cose secondarie” (Columbia RecordsSony Music), un nuovo album che lui stesso definisce un disco “atipico”. In uscita il 15 maggio 2026, il progetto musicale si forma di 20 brani caratterizzati da una scelta tecnica radicale: l’accordatura a 432 Hz, la frequenza “naturale” che favorisce una dimensione meditativa e organica. Max Gazzè: il nuovo album è “L’ornamento delle cose secondarie”. «Per questo album ho recuperato vecchie idee e testi abbandonati dagli anni ’90 – racconta Gazzè – molti scritti da mio fratello, oltre alla rielaborazione di materiali già utilizzati nei primi due dischi. Ho sempre... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Max Gazzè torna con un nuovo album dal titolo “L’ornamento delle cose secondarie”

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Max Gazzè racconta L'ornamento delle cose secondarie

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