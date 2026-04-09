Max Gazzè al Teatro Toniolo con una residenza artistica di tre giorni

Dal 14 al 16 ottobre 2026, il Teatro Toniolo di Mestre ospiterà Max Gazzè per una residenza artistica di tre giorni, diversa da un normale concerto. La sua presenza, definita come una

Non un semplice concerto, ma una vera e propria "permanenza" artistica. Il Teatro Toniolo si prepara a ospitare Max Gazzè, che farà tappa a Mestre con il suo nuovo tour autunnale dal 14 al 16 ottobre 2026. Le prevendite sono disponibili sul circuito Ticketone e presso i punti vendita autorizzati. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Max Gazzè al Teatro Toniolo dal 14 al 16 ottobreNon un semplice concerto, ma una vera e propria permanenza artistica. Il Teatro Toniolo si prepara a ospitare Max Gazzè, che farà tappa a Mestre con il suo nuovo tour autunnale dal 14 al 16 ottobre ... live.comune.venezia.it

Max Gazzè sceglie il Teatro Toniolo: tre sere di residenza artistica per un live fuori dagli schemi. Biglietti in vendita da oggiNon un semplice concerto, ma una vera e propria permanenza artistica. Il Teatro Toniolo si prepara a ospitare Max Gazzè, che farà tappa a Mestre con il suo nuovo tour autunnale dal 14 al 16 ottobre ... live.comune.venezia.it

#AlmanaccoRock #MusicaItaliana #MaxGazzè by @boomerhill1968 il 9 aprile del 2021 Max Gazzè pubblica per la Virgin / Universal il lp La Matematica dei Rami undicesimo disco in studio dell'autore. x.com

Max Gazzè torna con L’ornamento delle cose secondarie, il nuovo album in uscita il 15 maggio. Un progetto che già dal titolo sembra invitarci a guardare più da vicino tutto ciò che spesso passa inosservato, trasformando i dettagli in universo, immaginazione - facebook.com facebook