Maurizio Sarri non diserterà il derby alle 12 ma sta meditando un gesto di protesta plateale

Il tecnico di una squadra di calcio ha annunciato che non diserterà il derby delle 12, ma sta valutando un gesto di protesta pubblico. La decisione arriva dopo aver espresso, in un intervento televisivo, il suo dissenso riguardo alla programmazione del match, in particolare alla scelta della Lega Serie A. In passato aveva dichiarato di non voler partecipare alla partita, in seguito alla finale di Coppa Italia, e ora si sta preparando a mettere in atto una forma di protesta visibile.

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