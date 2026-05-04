Furia Sarri per il derby alle 12.30 | Per protesta potrei sedermi in panchina e poi andarmene subito

Il tecnico della Lazio ha espresso forte disappunto riguardo alla decisione di anticipare alle 12.30 il derby contro la Roma, scelta presa dalla Lega di Serie A per evitare sovrapposizioni con la finale degli Internazionali. Dopo aver commentato la vittoria ottenuta a Cremona, ha dichiarato che potrebbe decidere di sedersi in panchina e andarsene subito come forma di protesta, definendo la decisione un insulto alla città e alle due squadre.

La vittoria sulla Cremonese che apre uno spiraglio per il settimo posto? L'imminente finale di Coppa Italia che vale una stagione? No, in cima ai pensieri di Maurizio Sarri c'è "solo" l'orario del derby della penultima giornata (in programma quattro giorni dopo la finalissima con l'Inter). Non è ancora ufficiale, ma il presidente della Lega Simonelli ha anticipato che si giocherà alle 12.30. Una scelta che il Comandante non riesce proprio ad accettare. "È un insulto alla città di Roma e alle due squadre romane - tuona Sarri -. Già abbiamo dovuto giocare la stracittadina di andata alle 12.30 a settembre con 37 gradi e adesso di nuovo hanno deciso di farla alla stessa ora.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furia Sarri per il derby alle 12.30: "Per protesta potrei sedermi in panchina e poi andarmene subito" Notizie correlate Sarri protesta per il derby alle 12:30: “Se confermato non verrò in conferenza, a Milano non succede”Il derby di Roma potrebbe giocarsi domenica 17 maggio alle ore 12:30, un orario che non piace a Sarri: "Il derby di Milano non viene mai giocato a... Leggi anche: Lazio, Sarri contro derby alle 12.30 per finale Internazionali: “Dovete dimettervi” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis ha chiamato Sarri: il Comandante lascia la Lazio?; Lazio, Furia Sarri: Sfida ad Alta Tensione con Conte per 10 Milioni; Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Sarri per il big match di San Siro; Sarri Scatena la Furia Biancoceleste: Rivoluzione in Arrivo! Ecco la Verità su Rovella. Sarri: Il derby alle 12:30 è un insulto a Roma. Le date degli Internazionali si sanno da due anniL'allenatore della Lazio Sarri risponde con una sfuriata a domanda sul derby dopo la vittoria contro la Cremonese. siamolaroma.it Lazio, furia Sarri: L'orario del derby è un insulto a Roma. Qualcuno deve pagareLa Lazio, grazie al successo in rimonta sulla Cremonese con il punteggio di 1-2, si gode l'ottavo posto in classifica. I biancocelesti hanno dimostrato di essere in un ottimo momento di forma consider ... msn.com FURIA SARRI: "DERBY ALLE 12.30 UN INSULTO, IO NON VENGO" Dopo la vittoria della Lazio sul campo della Cremonese, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa e, oltre al successo dei suoi, ha espresso tutto il suo dissenso circa la possibilit - facebook.com facebook